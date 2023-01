ரெடியா? தமிழகம் முழுவதும் பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்.. நாளை டிக்கெட் முன்பதிவு.. முழுபட்டியல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. சென்னையில் வசிக்கும் மக்கள் சொந்த ஊர் திரும்பி வரும் நிலையில் அவர்களின் வசதிக்காக சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி ஜனவரி 14ல் சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்கு துவங்கி நடைபெற உள்ளது. இதுதவிர மேலும் பல இடங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் பயணிக்க உள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தான் சென்னையில் தங்கி பணியாற்றி வரும் மக்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப தயாராகி வருகின்றன. பொதுமக்களின் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் இன்று முதல் 14ம் தேதி வரை 3 நாட்களுக்கு 16,932 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. சென்னை கோயம்பேடு, கேகேநகர், மாதவரம், தாம்பரம் மெப்ஸ், தாம்பரம் ரயில் நிலையம் மற்றும் பூந்தமல்லி ஆகிய 6 இடங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் அனைத்து இடங்களுக்கும் தனித்தனியே பஸ்கள் இயங்கி வருகின்றன.

English summary

Pongal festival is going to be celebrated next Sunday. As the people living in Chennai are returning to their hometown, special buses are being run for their convenience, a special train announcement has been released. According to this, on January 14th from Chennai Tambaram to Tirunelveli high speed special train will be operated and the ticket booking will be done from 8 am tomorrow.