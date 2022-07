தமிழகம் முழுக்க உற்சாக வரவேற்பு.. நாளை சென்னை வருகிறது செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி.. 'டிராபிக் ஜாம்' உஷார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி மக்களின் உற்சாக வரவேற்புடன் தமிழகம் முழுவதும் பயணித்து சென்னை வர உள்ளது. நாளை மாலை சென்னையில் செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி ஓட்டம் நடைபெற உள்ளதால் பொதுமக்கள் முன்கூட்டிய திட்டமிடலுடன் பயணம் மேற்கொள்ள சென்னை காவல்துறையினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதிக்கு தமிழகமெங்கும் வரவேற்பு..

தமிழகத்தில் வரும் 28 ஆம் தேதி செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடங்க உள்ளது. இதனையொட்டி, சென்னையில் அதற்கு முன்தினமான ஜூலை 27ம் தேதி மாலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி ஓட்டம் நடக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநில கல்லூரி மைதானத்தில் தொடங்கி, காமராஜர் சாலை, ராஜாஜி சாலை, ராஜாமுத்தையா சாலை வழியாக நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கம் சென்று முடிவடையும்.

இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள், அரசு அதிகாரிகள், விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்கவுள்ளனர். இதனையொட்டி, அந்த வழித்தடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் அன்றைய தினம் முன்கூட்டிய திட்டமிடலும் பொதுமக்கள் பயணங்களை மேற்கொள்ள போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

English summary

The Chess Olympiad torch is about to travel across Tamil Nadu and reach Chennai with the enthusiastic welcome of the people. As the Chess Olympiad torch relay is going to be held in Chennai tomorrow evening, the Chennai Police has requested the public to travel with advance planning.