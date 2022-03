கறுப்பு சிவப்பு மார்டன் டிரஸ்.. துபாய்க்கு ஸ்டைலாக கிளம்பிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஸ்டைலே மாறிப்போச்சே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெள்ளை வேஷ்டி சட்டையில் அதிக நேரம் காணப்படும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தனது துபாய் பயணத்தின் போது ஸ்டைலான மாடர்ன் உடையில் துபாய்க்கு கிளம்பியது அமைச்சர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தது.

தமிழக முதலர் மு.க. ஸ்டாலின், இன்று அரசுமுறை பயணமாக துபாய் சென்றுள்ளார். முதல்வரின் இந்த பயணம் தமிழகத்துக்கு அதிகப்படியான முதலீடுகளை ஈர்க்க வழிவகுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

2021 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி துபாயில் உலக எக்ஸ்போ கண்காட்சி தொடங்கியது. இது இந்த மாதம், அதாவது மார்ச் 31 வரை நடக்கவுள்ளது.

English summary

CM Stalin Dubai trip: ( முதல்வர் ஸ்டாலின் துபாய் பயணம்) Chief Minister MK Stalin, who is seen in a white dhothi shirt for a long time, left for Dubai in a stylish modern outfit during his visit to Dubai.