சிறந்த ஆட்சி.. ஜனநாயக பண்பு, பெருந்தன்மை கொண்டவர் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. சபாநாயகர் அப்பாவு பாராட்டு

சென்னை: ‛‛முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜனநாயக பண்பு, பெருந்தன்மை கொண்டவர் என்பதால் சபை அமைதியாக நடக்கிறது. மேலும் தமிழகத்தில் மக்கள் அமைதியாகவும், நல்லிணக்கத்தோடும் வாழ்கிறார்கள் என சொல்லும் அளவுக்கு சிறப்பான ஆட்சி உள்ளது. இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி'' என சபாநாயகர் அப்பாவு பாராட்டு தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி அமைத்து ஒரு ஆண்டு முடிவடைந்துள்ளது. இதுபற்றி அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து உள்ளனர்.

இந்த வரிசையில் தமிழக அரசின் ஓராண்டு ஆட்சி குறித்து சபாநாயகர் அப்பாவு பாராட்டியுள்ளார். இதுபற்றி அவர் கூறியதாவது:

English summary

‘‘ The House is going quietly because Chief Minister Stalin has a democratic and generous character. And there is a good government in Tamil Nadu that says the people live in peace and harmony. This is the Dravidian model of governance, ”the Speaker lauded.