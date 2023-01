நகரப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நல்ல தகவல்! நில ஆவணங்களை பெறுவதில் இனி சிரமம் இருக்காது!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் நில ஆவணங்களை பெறவும், நகர நிலவரித்திட்ட பணியினை குறைந்த காலத்திற்குள் முடித்திடவும் ஏதுவாக புதிய மென்பொருளை (New Software Application) முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

இதன் மூலம் நகரப்பகுதிகளில் வசிக்கும் குடிமக்களுக்கு நிலம் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள, மேம்படுத்தப்பட்ட நில ஆவணங்கள் இணைய தளம் மூலமாக விரைவில் கிடைத்திட இது வழிவகை செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Chief Minister Stalin has launched a new software Application to obtain land documents in Municipal Corporations and Municipalities and to complete the city planning work within a short period of time.