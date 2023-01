ரூமில் அமர்ந்திருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது! ஸ்பாட் ரிப்போர்ட் என்ன? நேரடியாக களமிறங்கும் ஸ்டாலின்!

அரசின் திட்டங்களால் அனைத்து தரப்பினரும் பயன்பெறுகிறார்களா என்பதை அறிய முதல்வர் கள ஆய்வு

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ''கள ஆய்வில் முதலமைச்சர்'' என்ற புதிய திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் மண்டலம் வாரியாக சுற்றுப்பயணம் செல்வதன் மூலம் முதல்வர் ஸ்டாலின் மக்களின் கவனம் ஈர்த்திருக்கிறார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மேற்கொள்ளும் இந்த கள ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமே அரசின் திட்டங்களும், அறிவிப்புகளும் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்று சேர்கிறதா என்பதை நேரடியாக அறிந்துகொள்வது தான்.

அதுமட்டுமின்றி நாடாளுமன்றத் தேர்தலும் நெருங்கி வருவதால் அதற்கு முன்னதாகவே மக்களின் குறைகளை தீர்த்து தீர்வு வழங்கி அரசின் திட்டங்களை பரவலாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மிக உறுதியாக இருக்கிறார்.

இதனால் தான் அதிகாரிகள், அமைச்சர்கள் என ஒரு பெரிய டீமுடன் கள ஆய்வு நடத்தி ஆன் தி ஸ்பாட்டில் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்கவுள்ளார் முதல்வர்.

கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் திட்டம்! தமிழ்நாடு முழுவதும் டூர் புறப்படும் ஸ்டாலின்! இனி அதிரடி தான்!

English summary

The main objective of Chief Minister Stalin's field survey is to know directly whether the government's plans and announcements are reaching all the people.