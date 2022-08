அமித்ஷாவை சந்திக்க இருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. இதைப் பற்றி பேச வேண்டும்- ஆர்பி உதயகுமார் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி கேரளாவில் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெறும் தென் மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தின் போது காவிரி மற்றும் முல்லை பெரியாறு அணை பிரச்சனை குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச வேண்டும் என ஆர்பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பிற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனு மீதான தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு சாதகமாக வரும் என ஆர்பி உதயகுமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனநாயகப் பாதையில் செயல்படும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக ஒன்றுபட்டு ஒரு மாபெரும் சக்தியாக உருவாகும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் தனி நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

English summary

Former ADMK Minister RB Udayakumar has insisted that Chief Minister MK Stalin should address the Cauvery and Mullai Periyar dam issues in South Zone Council meeting under the chairmanship of Amit Shah.