இவங்க எங்களுக்கு வேணாம் தலைவரே! ஒன்றிய செயலாளர்களுக்கு எதிராக பறந்த புகார்! திமுக புது பஞ்சாயத்து?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் எதிர்பார்த்த அளவு பெரிய அளவிலான மாற்றங்கள் இல்லை என கூறும் உடன்பிறப்புகள், நன்றாக செயல்படாத ஒன்றிய செயலாளர்களுக்கு மீண்டும் பொறுப்பு வழங்கியுள்ளது பெருத்த பின்னடைவாக அமைந்துள்ளதாகவும், சில ஒன்றிய செயலாளர்களை மாற்றக்கோரி தலைமைக்கு புகார் கடிதங்கள் பறந்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அதிமுக தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருந்த நிலையில், பல கட்ட போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் என நீண்ட கடுமையான உழைப்புக்குப் பிறகு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி அமைந்துள்ளது.

இந்நிலையில் திமுகவின் உட்கட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு மாநகரம், நகரம், ஒன்றியம், பேரூர், ஊராட்சி அளவிலான நிர்வாகிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு நிர்வாகிகள் அறிவிப்பு அடுத்தடுத்து வெளியாகி வருகிறது.

கோமியத்துக்கு 50% கூட ஜிஎஸ்டி போடுங்க.. பால், தயிருக்கு ஏன்? -லோக்சபாவில் திமுக எம்பி செந்தில்குமார்

English summary

While the DMK internal party elections are going on, the dmk volunteers who say that there are no big changes as expected, the re-assignment of the responsibility to the union secretaries who are not performing well is a big setback and it is reported that complaint letters have been sent to the leadership to replace some of the union secretaries.