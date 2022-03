ஒரு பக்கம் மம்தா.. மறுபக்கம் சோனியா.. ஸ்டாலினின் டெல்லி விசிட்டால் தேசிய அரசியலில் மாற்றம் வருமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலை இரு மாபெரும் ஆளுமைகளை ஒரே அணியில் இணைத்து தேர்தலை சந்திக்கலாம் என வியூகம் வகுக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலினின் முயற்சி எடுபடுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டை போல் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறக் கூடாது என்பதற்காக இப்போது எதிர்க்கட்சிகள் வியூகம் வகுத்து வருகின்றன.

அந்த வகையில் காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது அணி என்ற பாதையை மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியும் தெலுங்கானா முதல்வர் கே சி சந்திரசேகர் ராவும் முனைப்பு காட்டி வருகிறார்கள்.

“மண்ணையும் காப்போம் மக்களையும் காப்போம்” ..வேளாண் பட்ஜெட் 2022-2023ஐ பாராட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

