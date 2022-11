Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தொலைபேசி மூலமாகவோ - வாட்ஸ்அப் வழியாகவோ பொதுமக்களிடம் இருந்து வரக்கூடிய கோரிக்கைகளை கலெக்டர்கள் உடனடியாக நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அதிகாரிக்கு அனுப்பினோம், உடனே சரிசெய்து கொடுத்தார்கள் என்று தான் பொதுமக்கள் பேச வேண்டுமே தவிர எதையும் செய்யவில்லை என யாரும் பேசிவிடக்கூடாது என பாடம் எடுத்தார்.

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பற்றி மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார். மேலும் அவர் ஆற்றிய உரையின் விவரம்;

English summary

Chief Minister Stalin has directed that the Collectors should immediately resolution the requests that may come from the public through phone or WhatsApp.