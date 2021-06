தோனி சிக்ஸர் அடிச்சாலும், ரொனால்டோ கோல் அடிச்சாலும் நாமே அடித்தது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்.. ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நானும் கிரிக்கெட் வீரர்தான் என முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரு ஸ்டேடியத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் நிகழ்ச்சியை நேற்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்டாலின் விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகளால் நாட்டிற்கு பெருமை.

வீரர்கள், தனித்தனியாக இருந்தாலும் போட்டிகளில் பங்கேற்க அணி ஒற்றுமை மிகவும் முக்கியம். வீரர்களை ஊக்குவிப்பதில் தமிழக அரசு உறுதியாக இருக்கிறது.

English summary

CM Stalin says that he is also a cricketer. He used to play when he was Mayor and Deputy CM.