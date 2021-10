முதல்வரான கணவர்... நேர்த்திக்கடனை செலுத்த காசி யாத்திரை செல்லப்போகும் துர்கா ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருப்பதி, திருவண்ணாமலை, திருச்செந்தூர் ஆலயங்களுக்கு சென்று நேர்த்திக்கடன் செலுத்தியுள்ள முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் மனைவி வட இந்தியாவில் உள்ள பிரபல ஆலயங்களுக்கு ஆன்மீக யாத்திரை செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜோதிடத்தில் அதிக நம்பிக்கை கொண்டவர் துர்கா ஸ்டாலின். தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக ஸ்டாலின் செல்லும் போது உடன் செல்லும் துர்கா அங்குள்ள பிரபல ஆலயங்களுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு வருவார். சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று கணவர் முதல்வராக வேண்டும் என்று கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கோவில் கோவிலாக சென்று வேண்டுதல் வைத்திருந்தார்.

எங்களது குடும்பம் பகுத்தறிவு குடும்பமாக இருந்தாலும்கூட சாமி வழிபாடு செய்வதை எங்கள் குடும்பத்தில் எவரும் தடுப்பதில்லை" என்று ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார். அதன் காரணமாகவே கோவில் கோவிலாக சென்று வேண்டுதல் வைத்து வைத்திருந்தார் துர்கா.

English summary

CM Wife Durga Stalin who is going on a pilgrimage to Kasi Durga Stalin the wife of Chief Minister MK Stalin, who has visited temples in Tirupati, Thiruvannamalai and Thiruchendur and paid her dues, is going on a spiritual pilgrimage to famous temples in North India.