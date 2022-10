கோவை கார் வெடிப்பு.. என்ஐஏ சுறுசுறுப்பு.. விசாரணை அதிகாரி நியமனம்..யாரு? கோர்ட்டும் அதிரடி மாற்றம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பான வழக்கு என்ஐஏ எனும் தேசிய புலனாய்வு முகமையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. என்ஐஏ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதன்படி விசாரணை அதிகாரி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, வழக்கு பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோவையில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 4 மணியளவில் சென்ற கார் திடீரென்று வெடித்து சிதறியது.

காரில் இருந்த சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்ததில் காரிலேயே இறந்த நபரின் பெயர் ஜமேஷா முபின் என்பது தெரியவந்தது. மேலும் 2019ல் அவரிடம் என்ஐஏ விசாரித்ததும் தெரியவந்தது.

துவங்கும் என்ஐஏ விசாரணை.. கோவை கார் வெடிப்பில் கைதான 5 பேருக்கு நீதிமன்ற காவல்.. கோர்ட் உத்தரவு

English summary

The Coimbatore car cylinder blast case has been handed over to the National Investigation Agency (NIA). NIA has registered a case and is actively working. Accordingly, an investigating officer has been appointed and the case has been transferred to the Poonamallee Special Court.