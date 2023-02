எகிறும் பிரஷர்.. பாஜகவால் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் அணியில் குழப்பம்.. அடுத்து என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் அணியினர் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில் பாஜக இன்னும் தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்காமல் குழப்பத்தில் உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் பாஜக தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்தி வந்த நிலையில் வேட்பாளர்களை அறிவித்து இருஅணியினரும் பாஜகவுக்கு பிரஷர் கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் தான் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை டெல்லி சென்றுள்ளார். இந்நிலையில் தான் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் அணியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அடுத்தக்கட்ட நகர்வு என்னவாக இருக்கும்? என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு வரும் 27 ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் வேட்பாளர் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து ஓ பன்னீர் செல்வமும் தனது தரப்பில் வேட்பாளர் நிறுத்தப்பபடுகிறார் என தெரிவித்தார். மேலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் அணியினர் சென்னை கமலாலயம் சென்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை சந்தித்து இடைத்தேர்தலில் ஆதரவு கோரினர்.

எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக அங்கீகரிக்க முடியாது: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

English summary

Edappadi PalaniSamy and O Panneer Selvam have announced their candidates for the Erode East Assembly constituency and the BJP is still in a quandary as it has not announced its stand. BJP state president Annamalai has gone to Delhi while it is said that both the parties have put pressure on the BJP by announcing the candidates while the BJP has been delaying the issue. In this case, there is confusion in the team of Edappadi Palanisamy and O Panneer Selvam, what will be the next move? The information has been released.