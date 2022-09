கேட்கிறவன் கேனையனா இருந்தா..? ஆ.ராசாவை வம்பிழுக்கும் காங்கிரஸ் ‘தலை’! உடனே கைது பண்ணுங்க என ஆவேசம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்துக்களை இழிவாகப் பேசும் மாற்று மதத்தைச் சேர்ந்த ஆ.ராஜா போன்றவர்களின் பிரிவினைவாத பேச்சை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் அழகிரி உரத்த குரலில் கண்டிக்காமல் இருப்பது தான் தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் எனவும், மதத்தின் பெயரால் காழ்ப்புணர்ச்சியை உண்டாக்கும் ஆ.ராஜாவை கைது செய்ய முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அமெரிக்கை நாராயணன் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

திமுக எம்பி ஆ.ராசாவின் இந்துக்கள் குறித்த பேச்சு தான் தமிழகத்தில் தற்போது பேசுபவராக இருக்கிறது. போதாக்குறைக்கு பாஜக அண்ணாமலையும் அந்த பேச்சினை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட விவகாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது.

ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு தமிழக பாஜகவினர் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து வரும் நிலையில் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. அப்படி என்னதான் பேசினார் ராசா?

நானே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போடுவேன்..! ஓப்பனாக பேசிய திமுக ஆ.ராஜா! ஆனா ஒரு கண்டிசன்! என்ன தெரியுமா..!

English summary

americai narayanan a member of the Congress party, posted on Twitter that Tamil Nadu Congress President Alagiri did not loudly condemn the separatist speech of people from alternative religions like A. Raja, who speak disparagingly of Hindus.