திமுக, கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு செலக்டிவ் மதசார்பின்மை நோய் இருக்கு.. பாஜக வானதி சீனிவாசன் பரபர அறிக்கை

சென்னை : செலக்டிவ் மதச்சார்பின்மை நோய் காரணமாகவே, ராஜஸ்தானில் படுகொலையை கண்டும் காணாமல், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், திமுக தலைவர்கள் மவுனம் காப்பதாக பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் ஷர்மா, கடந்த மாதம் ஆங்கிலத் தொலைக்காட்சி விவாதத்தின்போது நபிகள் நாயகம் குறித்த சர்ச்சையான கருத்தை கூறினார். இதனைத்தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கண்டன குரல்கள் எழுந்தன. கத்தார் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டன. பின்னர் நுபுர் சர்மாவை இடைநீக்கம் செய்து பாஜக உத்தரவிட்டது. இருந்தும், நுபுர் ஷர்மாவை கைது செய்ய வேண்டும் என்று இச்லாமியர்கள் நாடு தழுவிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

