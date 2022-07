அரசு நிகழ்ச்சியில் பூஜையா! கோபப்பட்ட செந்தில்குமார்! தேவையில்லாத வேலை என கார்த்தி சிதம்பரம் ட்விட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தருமபுரி திமுக மக்களவை உறுப்பினர் எம்பி செந்தில்குமார் அரசு நிகழ்ச்சியில் பூஜை செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் பூஜைக்கான ஏற்பாடு செய்திருந்த அதிகாரிகளை கடுமையாக திட்டிய நிலையில், எம்பி செந்தில்குமாரின் செயல்பாடு தேவையற்றது என காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பா.சிதம்பரத்தின் மகனுமான கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா ஆலாபுரம் ஏரி சீரமைப்பு பணி தொடங்கியது. இதற்காக துறை சார்ந்த நீர்வள ஆதார அலுவலர்கள் பணியை துவங்க பூமி பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்தனர்.

அப்போது விழாவில் கலந்து கொண்ட தருமபுரி திமுக மக்களவை உறுப்பினர் எம்பி செந்தில்குமார் பூஜை செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் பூஜைக்கான ஏற்பாடு செய்திருந்த அதிகாரிகளை கடுமையாக திட்டினார்.

English summary

Dharmapuri DMK Lok Sabha member MP Senthilkumar objected to the puja in the government program and severely scolded the officials who had arranged for the puja. Karti Chidambaram, Congress Member of Parliament and son of senior Congress leader p. Chidambaram, has said that MP Senthilkumar's activities are unnecessary.