தமிழக காங். அடுத்த தலைவர் யார்? முக்கிய தலைகளிடம் 5 பேர் லிஸ்ட் வாங்கிய கார்கே.. எப்போது அறிவிப்பு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக யாரை நியமிக்கலாம் என தமிழக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களிடம், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே லிஸ்ட் கேட்டிருக்கிறாராம்.

கே.எஸ்.அழகிரியை தலைவர் பதவியில் இருந்து மாற்ற, முக்கிய தலைவர்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள நிலையில், அவரை மாற்ற தலைமையும் முடிவு செய்துள்ளது.

புதிய தலைவராக யாரை நியமிக்கலாம் என்பது தொடர்பாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவர்களிடம் காங்கிரஸ் தலைமை கருத்து கேட்டுள்ளது.

ஒவ்வொருவரிடமும் 5 பேர் கொண்ட பட்டியலை மல்லிகார்ஜுன கார்கே வாங்கி இருக்கிறாராம். குஜராத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தலைவர் அறிவிக்கப்படும் என்கிறார்கள்.

