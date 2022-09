போதும்..நான் வர்றேன் தனியா? தனி கட்சி தொடங்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம்? முன்னாள் ர.ர. சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அதிகார யுத்தம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனி கட்சி துவங்க இருப்பதாக அதிமுகவில் நீண்ட காலமாக ஜெயலலிதாவின் ஆதரவாளராக பயணித்தவரும், தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும் முக்கிய தலைவருமான ஒருவர் கூறியிருப்பது பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறது.

கடந்த ஜூலை 11ம் தேதி நடந்த அதிமுக சிறப்பு பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். அந்த நிகழ்விலிருந்தே ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாகச் சரிந்துள்ளது.

இதை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நீதிமன்றம் சென்றார். நீதிமன்றமும், எடப்பாடி தலைமையில் நடந்த பொதுக்குழு செல்லும் என்று அறிவித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

English summary

While the power struggle in the AIADMK is reaching its final stage, O. Panneerselvam, a long-time supporter of Jayalalithaa in the AIADMK and a key leader who is now in the Congress party, has said that O. Panneerselvam will start a separate party.