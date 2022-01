மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை.. வரப்போகும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டவது அலை அதிவேகமாக குறைந்து வந்தது. இதனால் அரசும், மக்களும் நிம்மதியாக இருந்த நிலையில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் புகுந்த நேரத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

கடந்த மாத தொடக்கத்தில் பாதிப்பு 700-க்குள் இருந்த நிலையில் தற்போது தினசரி பாதிப்பு 10,000-ஐ கடந்து விட்டது. ஓமிக்ரான் வைரசும் உச்சத்தில் சென்று விட்டது. சென்னையில் தினம்தோறும் கொரோனா பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி வருகிறது.

ஸ்பெஷல் லாக்டவுனை நோக்கி சென்னை? ஒரே நாளில் மிகப்பெரிய

Chief Minister MK Stalin will hold important consultations with medical experts tomorrow on additional restrictions as the incidence of corona in Tamil Nadu continues to rise exponentially.With the night curfew in Tamil Nadu, there are reports that there is a possibility of a full lockdown every day to control the corona