கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம்.. தண்டனை, இழப்பீட்டால் ஈடு செய்ய முடியாது - கே.பாலகிருஷ்ணன்

சென்னை: சென்னையில் 17 வயது கால்பந்து வீராங்கனை பிரியாவின் இழப்பிற்கு காரணமானவர்கள்‌ தண்டிக்கப்பட்டாலும், இழப்பீடு வழங்கினாலும்‌ ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு என மார்க்சிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு கட்சி மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்து இருக்கிறார்கள்.

சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்தவர் ரவி. இவரது மகள் பிரியா கால்பந்து விளையாட்டில் மாவட்ட, மாநில அளவிலான பல்வேறு போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார்.

கால்பந்தில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு விளையாடி வந்த இவரது வலது காலில் வலி ஏற்பட்டதன் காரணமாக அரசு மருத்துவமனையில் பரிசோதித்தார்.

காலை பெரிதாக கிழித்து.. நரம்பை அறுத்துள்ளனர்.. கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா தந்தை குற்றச்சாட்டு

CPM state secretary K.Balakrishnan condolence to football player Priya death. He tweeted that, "Those responsible for the loss of the player Priya should be punished and compensation should be given, however... this is an irreparable loss no matter what is done. deep condolence."