ரொனால்டோ கால்பந்து வாழ்வின் சறுக்கல்.. ஐரோப்பா லீக்கில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்? ரசிகர்கள் வருத்தம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நட்சத்திர கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சவுதி அரேபியாவின் அல் நஸர்(Al Nassar) என்ற கிளப் அணிக்கு விளையாட புதிய ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளார். இந்திய மதிப்பில் ரூ.1,770 கோடி ஆண்டு சம்பளத்திற்கு ரொனால்டோவை அல் நஸர் கிளப் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. ஆனால் ஐரோப்பா லீக்கை விடுத்து, வேறு நாட்டு லீக் போட்டிகளில் விளையாட ஒப்புக்கொண்டது ரொனால்டோவின் மிகப்பெரிய சறுக்கல் என்று ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

சமகால கால்பந்து விளையாட்டின் தூதுவராகவே ரொனால்டோ திகழ்ந்து வருகிறார். இவர் கிளப் போட்டிகளில் கடந்த 2003ம் ஆண்டு, முதல்முறையாக மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். பின்னர் 2009ம் ஆண்டு முதல் ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட ரொனால்டோ, 2018ம் ஆண்டு யுவெண்டஸ் அணிக்காக விளையாடினார்.

இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு முதல் மீண்டும் தனது தாய் வீடான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்காக விளையாட தொடங்கினார். இதனிடையே உலகக்கோப்பைத் தொடருக்கு முன்பாக ரொனால்டோ கொடுத்த நேர்காணல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனால் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி ரொனால்டோவுடனான ஒப்பந்தத்தை முடித்துக் கொண்டது.

English summary

