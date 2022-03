கச்சா எண்ணெய் விலை குறைகிறது... இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல் விலை ஏறுகிறது - ராமதாஸ் காட்டம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 9 நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ.5 உயர்த்தப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் அதை குறைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் ராமதாஸ் ட்விட்டரில் பதிவிட்டு உள்ளார்.

நாடு முழுவதும் கடந்த 4 மாதங்களாக உயர்த்தப்படாமல் இருந்து வந்த பெட்ரோல், டீசல் விலையை கடந்த சில நாட்களாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து உயர்த்தி வருகின்றன.

சாமானிய மக்களை கடுமையாக பாதித்து இருக்கும் இந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் ட்விட்டரில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு குறித்து ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

Pattali makkal katchi leader Ramdass posted on Twitter that the Uniongovernment should take action to reduce petrol and diesel prices by Rs 5 in 9 days : 9 நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ.5 உயர்த்தப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் அதை குறைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் ராமதாஸ் ட்விட்டரில் பதிவிட்டு உள்ளார்.