வேகமெடுக்கும் மாண்டஸ் புயல்..இப்போ எங்கே இருக்கு?..கரையை கடக்கும் போது வீசப்போகும் சூறாவளி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் நகரும் வேகம் அதிகரித்துள்ளது எனவும் சென்னையில் இருந்து 580 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மாண்டஸ் புயல் மையம் கொண்டுள்ளதாகவும் இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் காரைக்காலில் இருந்து 460 கி.மீ. தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது என வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. புதுச்சேரி- ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே நாளை இரவு புயல் கரையை கடக்கும் எனவும் புயல் கரையை நெருங்கும்போது மணிக்கு 70 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சென்னைக்கு 580 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மாண்டஸ் புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. மாண்டஸ் புயல் காரணமாக இன்று கடலோரப் பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழையும் நாளை தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் மிக முதல் அதிக கனமழையும் பெய்யக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

மண்டாஸ் புயல்: 17 மாவட்டங்களில் திமுகவுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் ஒத்திவைப்பு.. அதிமுக தலைமை

English summary

The Meteorological Department informed that the storm will make landfall between Puducherry and Sriharikota tomorrow night. Cyclone Mantus is 460 km from Karaikal. The Meteorological Department informed that the situation is distant. 70 kmph as the storm approaches the coast. Winds are expected to blow at high speed.