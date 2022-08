எல்லாம் சரியா வேலை செய்யுதா? காவலர்கள் ரெடியாக இருக்கனும்! டிஜிபி அலுவலத்திலிருந்து பறந்த உத்தரவு!

Chennai

சென்னை : கலவரத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழகத்தில் உள்ள ஆயுதப்படை காவலர்கள், சட்டம் ஒழுங்கு பிரிவில் பணிபுரியும் இளம் காவலர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கவாத்துப் பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இன்னும் சில நாட்களில் தமிழகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட இருக்கும் நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் துரிதமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 90 இந்து அமைப்புகளை சேர்ந்த பிரமுகர்களுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

In order to control riots, a circular has been sent to the armed forces constables in Tamil Nadu and the young constables working in the law and order department should be given guard training twice or thrice every week.