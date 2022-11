கைலாசாவில் கலாசலா! காலாவதி பாஸ்போர்ட்.. நித்யானந்தாவுடன் ஐக்கியமான மீரா மிதுன்? அவரே சொல்லிருக்கார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பட்டியலின மக்கள் குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் தலைமறைவாக இருக்கும் நடிகை மீரா மிதுனின் பாஸ்போர்ட் காலாவதியாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் அவர் வெளிநாடு தப்பிச்செல்ல வாய்ப்பில்லை என்றும், ஒருவேளை நித்தியானந்தாவின் கைலாச நாட்டில் தஞ்சம் அடைந்து இருக்கலாம் என நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நடிகை மீரா மீதுன் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினர் குறித்து அவதூறாக பேசினார். இதன் காரணமாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் நடிகை மீரா மிதுன் மற்றும் அவருடைய நண்பர் சாம் அபிஷேக் ஆகியோர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தனர்.

அந்த புகாரின் படி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். சில நாட்கள் விசார்ணைக்குப் பிறகு இருவரும் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால் அவருக்கு நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி கிடைத்தது.

அவ்ளோ பெரிய ஆளா நீங்க! நித்திக்கே டஃப் கொடுக்கும் ’சூப்பர் மாடல்’ மீரா மிதுன்! எங்க தான் இருக்காங்க?

English summary

Netizens are teasing that actress Meera Mithun, who is absconding in the case of defamation of Scheduled Caste people, has expired passport and said that there is no possibility of her fleeing abroad and may have taken refuge in Nithyananda's Kailasa country.