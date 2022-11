“தமிழ் தெரியல! ஸோ தமிழை கட்டாயமாக்காதீங்க”.. வீம்பாக பேசிய பாஜக அலிஷா! விளாசிய இயக்குநர் நவீன்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 'தமிழ் மொழியை' கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என பாஜக மாநில விளையாட்டு பிரிவு செயலாளர் 'அலிஷா அப்துல்லா' கூறியிருப்பது கடும் விமர்சனத்திற்குள்ளாகியுள்ளது. ஏற்கெனவே இதற்கு முன்னர் நடந்த நேர்காணலில் 'இந்தியை கற்றுக்கொண்டால் பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக மாட்டார்கள்' என்று கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், தற்போது தமிழ் மொழி இம்மாநிலத்தில் திணிக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளார். இவரின் இக்கருத்துக்கு திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான 'நவீன்' விளக்கமளித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழ் தெரியாமல் ஃபெயிலானவர்கள் தமிழ் கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். இந்தி தெரியாத நாம் ஏன் இந்தி கூடாது என்று சொல்லக்கூடாது என்று கேள்வியும் எழுப்பியுள்ளார்.

நான் தமிழ் குடும்பமில்ல.. தமிழை திணிப்பது தவறு.. அதில் 3 முறை “பெயில்” - பாஜக பெண் நிர்வாகி சர்ச்சை

English summary

BJP state sports wing secretary 'Alisha Abdullah' has come under severe criticism for saying that 'Tamil language' should not be forced in Tamil Nadu. He had already said in an earlier interview that 'women will not be raped if they learn Hindi'. In this case, he has said that Tamil language is being imposed in this state. Film director and actor 'Naveen' has explained his opinion. Also, those who fail without knowing Tamil say that they should not learn Tamil. He also raised the question that why we who do not know Hindi should not say Hindi.