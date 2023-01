கைகூப்பி கும்பிட்ட விஜயகாந்த்.. பளிச்சென பச்சை சட்டையில் பொங்கல் கொண்டாடிய கேப்டன்! முகம் காட்டலையே

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உடல்நலக்குறைவால் பல மாதங்களாக வெளியில் வந்து தொண்டர்களை சந்திக்காமல் இருந்து வந்த தேமுதிக தலைவரும் நடிகருமான விஜயகாந்த் நிலையில், புத்தாண்டை முன்னிட்டு தன்னுடைய தொண்டர்களை சந்தித்தார். இந்த நிலையில் இன்று சாலிகிராமத்தில் உள்ள தன்னுடைய இல்லத்தில் அவர் உற்சாகமாக பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்.

தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசனை தொடர்ந்து முன்னணி நடிகராக கோலோச்சியவர் விஜயகாந்த். 20ங்களின் தொடக்கம் வரை ஹிட் படங்களை ரசிகர்களுக்கு கொடுத்து முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்து வந்த விஜயகாந்த் தேமுதிக என்ற கட்சியை தொடங்கினார்.

திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்றாக தன்னுடைய கட்சி இருக்கும் என்று அறிவித்த அவர், பல தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி போட்டியிட்டார். முதல் தேர்தலிலேயே தான் போட்டியிட்ட தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற விஜயகாந்த் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனார்.

ஆளுநருக்கு தமிழ் என்னான்னு தெரியுமா?தமிழ்நாடுன்னா என்னான்னு தெரியுமா? விஜயகாந்த் போல சீறிய பிரேமலதா!

English summary

DMDK leader and actor Vijayakanth, who had been away for several months due to ill health and met his volunteers ahead in the New Year. Now he celebrated the Pongal festival today at his residence in Chennai Saligram