எட்டுத்திக்கும் எதிர்ப்பு.. அடுத்தடுத்து களம் வரும் கட்சிகள்.. ஆளுநர் ரவிக்கு நெருக்கடி!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கும் இடையேயான மோதல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில் அடுத்தடுத்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுநரை திரும்பப்பெறக்கோரி ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றன.

பன்வாரிலால் புரோகித் பஞ்சான் மாநில ஆளுநராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டவர் ஆர்.என்.ரவி.

பதவியேற்ற சில வாரங்களிலேயே ஆளுநர் ரவிக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக அரசுக்கும் இடையே தொடர்ந்து கருத்து வேறுபாடுகள் பல்வேறு வகைகள் நீடித்து வருகின்றன.

பனிஷ்மெண்டில் தான் தமிழகத்துக்கு ஆளுநராக வந்தார் ஆர்.என்.ரவி! ஒரே போடாக போட்ட கார்த்தி சிதம்பரம்!

English summary

As the conflict between the Tamil Nadu government and the Tamil Nadu Governor has reached its peak, the DMK alliance parties have been holding demonstrations to recall the Governor.