தேச பாதுகாப்பில் திமுக அரசுக்கு அக்கறை இல்லை.. உளவுத்துறையை முறையாக பயன்படுத்தவில்லை- அண்ணாமலை பரபர!

சென்னை : தேசப் பாதுகாப்பில் சிறிதும் அக்கறை காட்டாத அரசு இது. நாங்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வந்தாலும் திமுக அரசு விழித்துக் கொள்ளவில்லை என கோவையில் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு உளவுத்துறையை அரசியல் ரீதியாகவே பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பயங்கரவாதத்தை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறிவிட்டனர் என அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

முறையான அதிகாரிகள் பதவியில் இருந்திருந்தால் இந்தச் சம்பவம் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் என கோவையில் நடந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு குறித்து அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

After coming to power, DMK has been using intelligence for political purposes. Failed to take measures to prevent terrorism. This incident in Coimbatore would have been prevented if proper officials there. : BJP state president Annamalai said.