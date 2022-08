எப்படி ஊழல் செய்யனும்னு ஆ.ராசாவுக்கு தெரியும்.. பாஜகவுக்கு தெரியாது.. வானதி சீனிவாசன் தடாலடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 5G அலைக்கற்றை ஏலத்தில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக சொல்லும் திமுக மக்களவை உறுப்பினர் ஆ.ராசா, அதற்கான ஆதாரத்தை முன்வைக்க வேண்டும் என்று பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த 26ம் தேதி 5 ஜி அலைகற்றைக்கான ஏலம் தொடங்கியது. பார்தி ஏர்டெல், ரிலையன்ஸ் ஜியோ, வோடபோன் - ஐடியா, அதானி குழுமம் ஆகிய 4 நிறுவனங்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்றன. இதில் மொத்தமாக 72,098 மெகாஹெர்ட்ஸ் அலைக்கற்றை அரசு ஏலம்விட்டது. இதில் 51.236 மெகாஹெர்ட்ஸ் ரூ.1,50,173 கோடிக்கு ஏலத்தில் விற்பனையானது. அதில் அதிகபட்சமாக முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம், 700, 800, 1800, 3300 மெகாஹெர்ட்ஸ் மற்றும் 26 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் அலைவரிசைகளில் 24,740 மெகாஹெர்ட்ஸ் அலைக்கற்றையை பெற்றது.

