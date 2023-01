மாஸ்டர்பிளான்! கராத்தே, குங்பூ கற்றவர்களுக்கு வலைவீசும் திமுக.. பறந்து வரும் போஸ்டிங்.. இதான் காரணம்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: கராத்தே, குங்பூ போன்ற தற்காப்புக் கலைகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களை தங்கள் தொண்டர் அணியில் நிர்வாகிகளாக நியமிக்க திமுக முடிவு செய்துள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, தற்காப்புக் கலை வித்தகர்களை அக்கட்சியினர் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். அதேபோல, இளைஞர் அணி நிர்வாகிகளாக தேர்வு செய்யப்பட உள்ளவர்களுக்கும் உயரம் ஒரு தகுதியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, ஒரு கட்சியில் நிர்வாகிகளாக இருப்பவர்களுக்கு தற்காப்புக் கலையும், உயரமும் ஏன் தகுதியாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என பொதும்ககள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

DMK has decided to appoint people who have mastered martial arts like karate and kung fu as administrators in their wings.