தோனியை பிடிக்கும்..பினிஷிங் ஸ்டார்.. ட்விட்டரில் கடைசியில் பேச வைத்த டிஆர்பி ராஜா - ஸ்டாலின் கலகல

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திராவிட அரசு பற்றி முதல்நாளில் என்னை பேச சொல்லாமல் கடைசி நாளில் பேச வைத்து விட்டார் டிஆர்பி ராஜா என்று ட்விட்டர் ஸ்பேசஸில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தோனியை பிடிக்கும் என்பதற்காக என்னை பினிஷ் செய்ய வைத்து விட்டார் என்றும் கலகலப்பாக பேசினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

திமுக இளைஞரணியை கொள்கை ரீதியாக வலுப்படுத்தும் வகையில் இத்தகைய ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர்.

இந்த சூழலில் செப்டம்பர் மாதத்தை திராவிட மாதம் என்று கொண்டாட திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி முடிவு செய்தது. இதற்காக தினந்தோறும் ட்விட்டர் ஸ்பேசஸில் பல்வேறு தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி வருகின்றனர். திராவிட மாதக் கொண்டாட்டத்தின் கடைசி நாளான இன்று முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் ட்விட்டர் ஸ்பேசஸில் திராவிட அரசு என்ற தலைப்பில் பேசினார்.

English summary

Chief Minister Stalin said that TRB Raja did not ask me to speak about the Dravida Arasu on the first day but made him speak on the last day. Chief Minister Stalin said excitedly that he made me finish because he liked Dhoni.