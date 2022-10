சசிகலாவுடன் சமாதானமான அந்த 3 அதிமுக மாஜிக்கள்? விரைவில் சரண்டராகும் 5 முக்கிய தலைகள்? யார் அவர்கள்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவில் உள்ள 5 பெரிய தலைகள் மட்டுமே வரத் தயங்குகிறார்கள் என சசிகலா தனது ஆதரவாளர்களிடம் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதே நேரம் 3 மாஜிக்கள் தன்னுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதாகவும் சசிகலா தெரிவித்துள்ளாராம்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தொடர்பான சசிகலா தொடர்ந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் அதிமுகவுக்கு தானே தலைமை பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் என சசிகலா ஒரு புறமும், எடப்பாடி பழனிசாமி மறுபுறமும் துடித்து வருகிறார்கள்.

இதற்காக சசிகலா ஒரு பக்கம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அது போல் எடப்பாடி பழனிசாமியும் தனது ஆதரவாளர்களை பொதுக் கூட்டம் நடத்தி சந்தித்து வருகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓபிஎஸ் தனியே செயல்பட்டு வருகிறார்.

இத்தனை கேமரா இருக்கே? மன்னார்குடி பக்கம் வீசும் 'மாஜி’ காற்று! போட்டுடைத்த சசிகலா! ஷாக்கான இபிஎஸ்!

English summary

Sasikala conducts a meeting with cadres and said that 3 ex ministers were in touch with her.