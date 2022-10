"வேட்டை" ஆரம்பம்.. தலைக்குமேல போயிடுச்சே.. திருமாவை விடுங்க.. திமுக உஷாராகணும்.. சொல்றது யார் பாருங்க

Chennai

சென்னை: பாஜகவை ஒரு பொருட்டாகவே, திமுக கருத வேண்டிய தேவையில்லை என திருமாவளவன் சொல்லியிருக்க கூடாது என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி, நமக்கு அளித்த ஸ்பெஷல் பேட்டியில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நம் ஒன் இந்தியாவுக்கு பேட்டி ஒன்றை தந்திருந்தார்.. அப்போது, பாஜகவை திமுக காட்டமாக எதிர்கொள்ளவில்லையே? ஒருவித மென்மைப்போக்கு இருப்பதாக தெரிகிறதே என்று கேள்வி எழுப்பினோம்.

அதற்கு திருமாவளவன், பாஜக வம்புக்கு இழுப்பதை, ஆளும் கட்சியான திமுக கண்டுகொள்வதில்லை.. எதிர்வினையாற்றக்கூடிய அளவுக்கு பாஜகவுக்கு திமுக முக்கியத்துவம் தர வேண்டியதில்லை என்று கூறியிருந்தார்.

இந்த கேள்வியை மூத்த பத்திரிகையாளரும், அரசியல் விமர்சகருமான மணியிடம் முன்வைத்தோம்.. அதற்கு அவர் அளித்த பதில்தான் இவை

