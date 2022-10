சிசேரியன் பிரசவங்கள் அதிகரிப்பது ஏன்? சுக பிரசவம் ஏற்பட வழிமுறைகள் என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சிசேரியன் எனும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தை பிறப்பு குறித்து அதை தவிர்க்கும் வழிகள் குறித்தும் அறியலாம்.

பிரசவம் என்பது பெண்களுக்கு மறுஜென்மம் என்பார்கள். பிரசவ வலி என்பது தாங்க முடியாத வலியாகும். நண்பர்களோ உறவினர்களோ அவர்களின் அன்பானவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்துவிட்டது என்றால் உடனே நாம் கேட்கும் கேள்வி நார்மலா, சிசேரியனா என்பதுதான்.

நார்மல் என்றால் என்ன, சிசேரியன் என்றால் என்ன? என்பதை முதலில்

பார்க்கலாம். நார்மல் டெலிவரி என்பது சுக பிரசவம் ஆகும். இந்த டெலிவரியில்

தாங்க முடியாத வலி இருக்கும். இதுகுறித்து தனியார் தொலைகாட்சிக்கு சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் உதவி பேராசிரியர் அர்ச்சனா கந்தசாமி கூறுகையில், கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தை பேறு

காலத்தின் போது தாயின் இடுப்பு எலும்புகளை தாண்டி கர்ப்பப்பை கடந்து வரும்.

