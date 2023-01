"பூப்போட்டாராமே".. ஓபிஎஸ்ஸூக்கு "வெள்ளைப்பூ" தந்த பேச்சியம்மாள்.. அதுவும் 3 முறை.. ஹேப்பியில் பன்னீர்

தன்னுடைய குலதெய்வம் கோயிலில் வழிபட்டடு, பூப்போட்ட பார்த்தாராம் ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடக்க போகும் இத்தேர்தல், ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு மிகுந்த நெருக்கடியாக மாறி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.. தன்னுடைய ஆதரவாளர்களிடம் தொடர் ஆலோசனையில் ஓபிஎஸ் ஈடுபட்ட வரும்நிலையில், அதுதொடர்பான ஒருசில விஷயங்கள் தற்போது கசிந்து வருகின்றன.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் பணிக்குழு லிஸ்ட்டை அதிமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ளது... இதில் அவைத் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட 106 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இதையடுத்து, தங்கள் சார்பிலான வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.. அநேகமாக இன்று இரவுக்குள் வேட்பாளரை அறிவிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

