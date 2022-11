விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? அன்புமணி பிளான் ‘சீக்ரெட்’ - போட்டு உடைத்த டாப் நிர்வாகி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக கூட்டணியில் பாமக இணையக்கூடும் எனக் கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் விசிக இருப்பதால், சிக்கல் ஏற்படுமா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் பாமக பொருளாளர் திலகபாமா பேசியுள்ளார்.

2011 தேர்தலின்போது திமுக கூட்டணியில் பாமக, விசிக ஆகிய இரு கட்சிகளும் இருந்துள்ளன. ஆனால், அதன்பிறகு பல்வேறு விவகாரங்களில் தொடர்ச்சியாக திருமாவளவன், ராமதாஸ் முட்டிக்கொண்டு வருகின்றனர். அதன்பிறகு இருவரும் ஒரே அணியில் இடம்பெறவில்லை.

இந்நிலையில், 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அப்படியான சூழல் ஏற்படுமா என்பது அரசியல் அரங்கில் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது. விசிக, பாமக கூட்டணியை விரும்பாது எனக் கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், இதற்கான வாய்ப்பு குறித்துப் பேசியுள்ளார் பாமக பொருளாளர் திலகபாமா.

English summary

It is being said that PMK may join DMK alliance. While it is being said that VCK does not want an alliance with PMKA, PMK treasurer Thilagabama has spoken about the possibility of PMK joining the alliance in which VCK is already a part.