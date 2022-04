ஸ்ட்ரைட்டா மேட்டருக்கு வந்த பாஜக.. "அப்படின்னா இது திமுகவுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா".. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தஞ்சையில் நடந்த தேர் திருவிழா விபத்து குறித்து, தமிழக பாஜக கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.. இது திமுக தரப்பை கடுப்பாக்கி வருகிறது.

தஞ்சாவூரை அடுத்துள்ள களிமேடு அப்பர் கோயிலில் சித்திரை தேர் திருவிழாவில் எதிர்பாராத சோகம் ஏற்பட்டுள்ளது.. உயர் மின் அழுத்த கம்பி மீது தேர் உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் 2 சிறுவர்கள் உட்பட மொத்தம் 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மேலும், 15-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்... இன்று காலையில், இந்த அதிர்ச்சியை கேள்விப்பட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துபோயுள்ளது.

முற்றும் மோதல்.. நீங்கள் ஆளுநரா? பாஜக தலைவரா?.. தமிழிசைக்கு செக் வைக்கும் தெலுங்கானாவின் டிஆர்எஸ்?

English summary

Does the DMK government know in advance when the tanjore festival will take place and What does the TN BJP say