மழை வருது..மழை வருது! மழைக் காலத்தில் கவனமாக இருங்க மக்களே! செய்ய வேண்டியவை.. கூடாதவை என்னென்ன?

Chennai

சென்னை : மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் மக்களுக்கு உடல் ரீதியாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள நிலையில்.. பொதுமக்கள் தங்கள் பாதுகாப்புக்காக மழைக்காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை, செய்யக் கூடாதவை குறித்து பார்க்கலாம்

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் சென்னை, திருவள்ளூர் பல மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல் சளி உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் வருவதும் அதிகரித்துள்ளது. மழைக்காலத்தில் ஆரோக்கியத்தை பேணிக்காப்பது மிக முக்கியம் என்பதால் மழைக்காலங்களில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம்! என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

