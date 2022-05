நாளை பாமக பொதுக்குழு..! பாமக தலைவர் ‘மாற்றம்’.. தலைவராக ’முன்னேற்றம்’..! சாதிப்பாரா ‘அன்புமணி’.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் ஜி.கே.மணி 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததையடுத்து அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நாளை நடைபெற இருக்கும் கட்சியின் பொதுக்குழுவில் கட்சியின் எதிர்காலத்தைக் கணக்கில் கொண்டு புதிய தலைவராக மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பதவி ஏற்க இருப்பதாக உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் வரும் 28ஆம் தேதி அதாவது சனிக்கிழமையான நாளை காலை 11.00 மணிக்கு சென்னையை அடுத்த திருவேற்காடு பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், பா.ம.க. இளைஞரணித் தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெறும் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு கட்சித் தலைவர் ஜி.கே. மணி தலைமையேற்கிறார்.

