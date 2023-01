வேகமாகும் XBB! தற்காத்து கொள்வது எப்படி? சூப்பரான எனர்ஜி பூஸ்டர் ரெசிபி.. டாக்டர் ஒய் தீபா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இந்தியாவில் பரவி வரும் XBB வேரியண்ட் பரவலை தடுக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ மருத்துவமனையின் டாக்டர் ஒய் தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து டாக்டர் ஒய் தீபா ஒன் இந்தியாவுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது: உலகமெங்கும் பரவி வரும் பிஎப் 7 எனும் வேரியண்ட் இந்தியாவில் ஜூலை மாதமே பரவி இருந்தது. ஆனால் அதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்ததால் நாம் அது குறித்து அச்சம் கொள்ளாமல் இருந்தோம்.

தற்போது இந்தியாவில் சிலருக்கு பிஎப் 7 வைரஸ் பரவியுள்ளது. இவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம், நுரையீரலின் மேல் பகுதியில் மட்டும் தொற்று ஏற்படுதல், காய்ச்சல், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை புண், மூக்கு ஒழுகுதல் , இருமல் ஆகியவை ஏற்படும்.

இந்த அறிகுறிகள் இல்லாமல் சிலருக்கு வயிற்றுப் போக்கும் வாந்தியும் ஏற்படுவதாக சொல்கிறார்கள். இது பிஎப் 7 வைரஸ்தான் ஏற்படுத்துவதாக சொல்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் தற்போது பரவி வருவது XBB recomninant variant என சொல்வார்கள். இதை மற்ற ஓமிக்ரான் தொற்றுகளுடன் ஒப்பிட்டால் மறுபடியும் தொற்று வரலாம். ஆனால் பெரிதாக பாதிப்பு இருக்காது.

கழிவு நீரில் பரவும் கொரோனா? மொத்தம் 140 வேரியண்ட்களாம்.. சீனாவை சூழும் இருண்ட காலம்!

English summary

Government yoga and naturopathy doctor Y Deepa says about XBB variant and how to control it. What are the symptoms of BF 7 ?