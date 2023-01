54 வயது பெண்ணுக்கு மார்பகத்தில் அரிய வகை புற்றுநோய்! யோகா மூலம் வீரியத்தை குறைத்த அரசு மருத்துவமனை!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மார்பகத்தில் ஏற்படும் மிக அரிய வகை புற்றுநோயால் வீக்கம், வலியுடன் அவதிப்பட்ட 54 வயது பெண்ணுக்கு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை அளித்ததன் மூலம் அவரது கட்டியின் அளவும் வலியும் குறைந்துவிட்டதாக டாக்டர் ஒய் தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சென்னை அரும்பாக்கம் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ மருத்துவமனையின் கைநுட்பத் துறை டாக்டர் ஒய் தீபா ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், புற்றுநோயில் நிறைய வகைகள் உள்ளன. அதில் Adenoid Cystic Carcinoma என்பது அரிய வகை புற்றுநோயாகும். இது பொதுவாக கழுத்து, தலை பகுதிகளில் வரும். மார்பகம், சருமம், கருப்பை ஆகியவற்றிலும் ஆண்களுக்கு புரோஸ்டேட் சுரப்பியில் வரும். அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவமனையில் வந்த நோயாளிக்கு மார்பகத்தில் இந்த அரிய வகை புற்றுநோய் இருந்தது.

அவருக்கு வலது மார்பகத்தில் பெரிதாகவும் வலியுடனும் காணப்பட்டது. புற்றுநோய் என வந்துவிட்டாலே மன உளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் புற்றுநோயின் வீரியமும் அதிகரிக்கும். இது கட்டியின் வீக்கம் அதிகரிக்கவும், புற்றுநோயின் செல்கள் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த நோயாளிக்கு தூக்கமின்மைக்கு மருந்து, இயற்கையான உணவு கொடுத்தோம். பின்னர் கேன்சரின் வீக்கத்தை குறைத்துள்ளோம்.

அவரை உள்நோயாளியாக அனுமதித்து, அவருக்கு 3 வேளையும் காய்கறிகள், பழங்கள், முளைக்கட்டிய பயறு வகைகள், பழச்சாறுகள் ஆகியவற்றை கொடுத்தோம். இதனால் அவருக்கு வலி நாளடைவில் குறைந்தது. புற்றுநோயின் போது அவருக்கு இருந்த வலியையும் சிகிச்சை முடிந்து அவருக்கு இருக்கும் வலியையும் அளவிட்டோம். இரவில் தூக்கமில்லாமல் இருந்தார். நேராக படுத்தாலும் வலியை கொடுக்கும், பக்கவாட்டிலும் படுக்க முடியாத நிலையால் தூக்கமின்மை இருந்தது. இதற்காக அவருக்கு அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறைகளை கொடுத்தோம்.

என் பொண்ணு இறந்தது எப்படி.. சொல்லுங்க சார்? ஈஷாவில் யோகா பயிற்சி பெற்ற சுபஸ்ரீயின் தாய் கண்ணீர்

English summary

Government Yoga and Naturopathy Dr Y.Deepa says that Adenoid Cystic Carcinoma a rare cancer was treated to a woman in government hospital without any money. This cancer occurs in breast with hard cyst gives heavy pain. Now pain relieved for that patient and this journal paper submitted to pub med.