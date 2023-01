பேரீச்சம் பழமும் அத்திப்பழமும் பெண்களுக்கு ஹீமோகுளோபினை அதிகரிக்குமா? டாக்டர் பரூக் விளக்கம்

Chennai

சென்னை: பேரீச்சம் பழமும் அத்திப்பழமும் பெண்களுக்கு ஹீமோகுளோபினை அதிகரிக்குமா என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு பொது நல மருத்துவர் பரூக் அப்துல்லா விளக்கமளித்துள்ளார். மேலும் எந்தெந்த உணவு பொருட்களில் எத்தனை சதவீதம் ஹீமோகுளோபின் இருக்கிறது என்பது குறித்தும் அவர் விளக்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பெண்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் குறைந்து ரத்த சோகையுடன் காணப்படுகிறார்கள். பேரீச்சம் பழம் சாப்பிட்டால் இரும்புச்சத்து ஏறும் என்று உடல் பருமன் ( obesity)இருக்கும் பெண்களும், பிசிஓடி ( polycystic ovarian syndrome) பாதிப்புக்குள்ளான வளர் இளம் பெண்களும் கூட பேரீச்சம் பழம், அத்திப்பழம் உண்பதைக் காண முடிகின்றது.

தாங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு உண்மையை உரைக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன் சகோதரிகளே. இதனால் பேரீச்சம் பழத்துக்கோ அத்திப்பழத்துக்கோ எதிரான கருத்தைக் கூறுகிறேன் என்று இதை நோக்காமல் இரும்புச் சத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பேரீச்சம் பழம்/ அத்திப்பழம் ஆகியவற்றின் RISK Vs BENEFIT (சாதக பாதக அம்சங்கள்) பற்றி ஆராய்வதே நோக்கம்.

உங்களது இரும்புச்சத்தை கூட்டும் வல்லமை உண்டு. இந்த இரும்புச்சத்து மிக வீரியமாக நமது உடலால் கிரகித்துக்கொள்ளப்படும். BIOAVAILABILITY OF IRON FROM ANIMAL ORIGIN IS MORE THAN IRON FROM PLANT ORIGIN நான்கு கால் உயிரினங்களின் மாமிசத்திலும் இரும்புச்சத்து உண்டு. கர்ப்பிணிகளுக்கு விட்டமின் -ஏ மிக அதிகமாக உள்ள கல்லீரலை கர்ப்ப காலத்தில் தவிர்ப்பது நல்லது. இதனால் ஹைப்பர்விட்டமினோசிஸ்-ஏ எனும் பாதிப்பை உருவாக்கக் கூடும். எனவே சுவரொட்டி SPLEEN எனும் மண்ணீரலை கர்ப்பிணிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். மீன் வகைகளிலும் இரும்புச்சத்து உண்டு.

Dr Farook Abdulla explains howw to gain Hemoglobin for Women. Dates and figs are not best supplement for Iron content. Here are the list of items which increases hemoglobin.