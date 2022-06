மேகதாது விவகாரம்.. டெல்லி செல்லும் வைகோ.. மதிமுக மா.செ. கூட்டம் ஒத்திவைப்பு..!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மதிமுக மாவட்ட மாவட்டச் செயலாளர்களின் கூட்டம் வரும் ஜூன் 25ம் தேதி நடக்கவிருந்த நிலையில், தேதி மாற்றம் செய்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அறிவித்துள்ளார்.

காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டம் ஜூன் 23ம் தேதிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் மேகதாது அணை குறித்து விவாதிக்க தமிழக அரசு தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக வழக்கு தொடுத்துள்ளது. இந்தநிலையில் அண்மையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் எஸ்கே ஹல்தர், வரும் 23ம் தேதி நடைபெறும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில், மேகதாது அணை குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். இது தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுவை ஜிப்மரில் மத்திய பாஜக அரசால் இந்தித் திணிப்பு- நாளை மறுநாள் மதிமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

English summary

The meeting of the district secretaries of MDMK Party was scheduled to be held on June 25.But MDMK general secretary Vaiko has announced a change in the date.