தூர்வாஷ்டமி விரதம்: செல்வ வளம் பெருகும் கடன் நீங்கும் - குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆவணி மாதம் சுக்ல பட்ச அஷ்டமி தூர்வாஷ்டமியாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் விநாயகருக்கு அருகம் புல் கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வழிபட தடைகள் விலகி வாழ்வில் சந்தோஷம் பெருகும். கடன் பிரச்சினை நீங்கும். மகாலட்சுமியை வழிபட செல்வ வளம் பெருகும், புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும்.

தூர்வாஷ்டமி விரதத்தை யார்வேண்டுமானாலும் கடைப்பிடிக்கலாம். குறிப்பாகப் பெண்கள் அவசியம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விரதமாகும் இது. பெண்களுக்கென்றே விதிக்கப்பட்ட ஓர் உன்னதமான விரதம் என்றும் சொல்லலாம்.

தூர்வாஷ்டமி திதி இன்று பிற்பகல் 3.11 மணி முதல் செவ்வாய்கிழமை பகல் 01.09 மணி வரை உள்ளது.

வளர்பிறை அஷ்டமி முதல் பதினாறு நாட்கள் லட்சுமிதேவியைப் பிரார்த்தித்துச் செய்யப்படும் விரதம் இது. ஒவ்வொரு நாளும் பக்தியோடு விரதம் இருந்து, கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் முதலான திருமகள் துதிப்பாடல்களைப் படித்து திருமகளை வழிபட்டு வந்தால், நம் வறுமைகள் நீங்கும், வாழ்க்கை வளம் பெறும்.

English summary

Durva Ashtami is a unique Hindu observance that is dedicated to worshipping Durva Grass, an essential item used in almost all Hindu rituals. Debt to worship Ganesha on Tuesday will be cleared. Tomorrow is observed as Sukla Patsa Ashtami Durvashtami in the month of Avani. On this day, one can worship Ganesha with grass and get rid of obstacles to worship and increase happiness in life. The credit problem will go away. Worshiping Mahalakshmi will increase wealth and get blessings. Durva Ashtami Tithi Timings - September 13, 3:11 pm - September 14, 1:09 pm