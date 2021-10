தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கி தலைவருக்கு சொந்தமான 27 இடங்களில் ரெய்டு.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கியின் தலைவர் இளங்கோவனின் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் சோதனை செய்து வருகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் மீண்டும் தீவிரமாக ரெய்டு நடத்த தொடங்கி உள்ளனர். இரண்டு நாட்களுக்கு முன் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டு நடத்தப்பட்டது.

இந்த ரெய்டை தொடர்ந்து விஜயபாஸ்கர் மீதும் அவரின் மனைவி மீதும் வழக்கு பதியப்பட்டது. வருமானத்திற்கு அதிகமாக 27 கோடி ரூபாய் வரை இவர் சொத்து சேர்த்ததாக வருமான வரித்துறை ரெய்டில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் உதவியாளர்கள் வீடுகளில்.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை

English summary

DVAC Raids at Tamilnadu Co-Op Bank chief Elangovan house and premises in 27 places. Case has been filed against him and his son.