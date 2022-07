அதிமுக வேட்பாளர்களையே தோற்கடிக்க பணம் கொடுத்தார் எடப்பாடி! லிஸ்ட் வெளிவரும்- ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் பகீர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக உட்கட்சிக்குள்ளேயே இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி செய்த சதிகளின் பட்டியலை வெளியிடுவேன் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் செய்த ஊழல் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் புகார் அளிக்க இருக்கிறேன் என்றும் கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.

ஆர்.பி.உதயகுமார் - கோவை செல்வராஜ் இடையே கருத்து மோதல்கள் கடுமையாக நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், ஆர்.பி.உதயகுமாரை இன்றும் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார் கோவை செல்வராஜ்.

English summary

The reason for the AIADMK's defeat in assembly elections was the internal party betrayal by Edappadi Palaniswami. EPS gave money to opposite candidates : says O Panneerselvam supporter Kovai selvaraj.