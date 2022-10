சீட் பிரச்சனை கிடக்கட்டும்.. ஓபிஎஸ் டீமுக்கு பெரிய ‘ஷாக்’ கொடுக்க தயாராகும் எடப்பாடி.. அடேங்கப்பா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வகையில் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரையொட்டி ஒரு அதிரடி நடவடிக்கையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு இறங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

வரும் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி, தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ளது. சட்டசபையில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இருக்கை ஒதுக்குவது தொடர்பாக ஓபிஒஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே போட்டி நடந்து வருகிறது.

இரு தரப்பும் சபாநாயகர் அப்பாவுவிற்கு கடிதம் அளித்துள்ள நிலையில், சபாநாயகர் இன்னும் தனது முடிவை தெளிவாக அறிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில் தான், ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை காலி செய்ய எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு திட்டமிட்டு ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

On October 17, the TN Assembly session will begin. Competition is going on between OPS and EPS regarding the allotment of seats in Assembly. In this case, it is said that Edappadi Palaniswami is planning to take away MLA posts of O.Panneerselvam and his supporters.