ஓபிஎஸ் கேட்ட அஜெண்டா ரெடி.. பொதுக்குழுவில் ஒரு ட்விஸ்ட்.. சஸ்பென்ஸ் வைக்கும் எடப்பாடி தரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவில், ஒற்றைத் தலைமை குறித்த விவாதத்தைக் கிளப்பி, சிறப்புத் தீர்மானமாக அதைக் கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் திட்டமிட்டுள்ளனராம்.

இந்த முயற்சி நீதிமன்றத்தில் செல்லுபடியாகாமல் போகும் என்ற நிலை இருந்தாலும், பொதுச் செயலாளர் பதவியைப் பெற இந்தப் பொதுக்குழுவிலேயே முடிந்தவரை மோதிப் பார்த்துவிடலாம் என்ற கணக்கில் இருக்கிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுகவின் ஒற்றைத் தலைமை மோதலால், வரும் ஜூன் 23ல் சென்னையில் நடைபெற இருக்கும் அதிமுக பொதுக்குழு, அதிமுகவினரை தாண்டி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

நாளை மறுநாள் அதிமுக பொதுக்குழு..! அதிமுக விதிகளில் திருத்தம் செய்ய தடை கோரி வழக்கு! நாளை விசாரணை!

English summary

AIADMK General body will pass 23 resolutions. In addition, Edappadi Palanisamy is planning to stir up the debate on a single leadership and bring it to a special resolution and pass it.